শীর্ষ রুশ স্নাইপারকে হত্যা করেছে ইউক্রেনীয় সেনারা?

রাশিয়ার একজন শীর্ষ স্নাইপারকে হত্যা করেছে ইউক্রেনের সশস্ত্র বাহিনী। রুশ সরকারপন্থী একটি সূত্র এমন দাবি করেছে। ২৪ মে বেশ টেলিগ্রাম ও ফেসবুকের রুশ বিকল্প ভিকে-তে কয়েকটি চ্যানেলে আলেক্সান্ডার কিসলিনস্কি নিহত হওয়ার কথা ছড়িয়ে পড়েছে। মার্কিন সাময়িকী নিউজউইক এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।

রাশিয়ার জিআরইউ-এর ২২তম স্পেৎসনাজ ব্রিগেডের স্নাইপার আলেক্সান্ডার কিসলিনস্কি। তাকে ইউক্রেনে মোতায়েন করা হয়েছিল বলে দাবি করা হচ্ছে।

সোশাল মিডিয়ায় রুশপন্থী অ্যাকাউন্টগুলোতে ইউক্রেনে নিহত স্নাইপারকে ‘নায়ক’ ও ‘একজন যোদ্ধা’ হিসেবে ‘চিরস্মরণীয়’ হওয়ার দাবিদার বলে উল্লেখ করা হচ্ছে। ভিকে-তে তার শেষকৃত্যের একটি ছবি ঘুরে বেড়াচ্ছে। যাতে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে মরদেহ রাশিয়ায় নিয়ে আসা হয়েছে।

ভিকে-তে স্পেশাল ইউনিটস অব রাশিয়া (এসপিআর) নিশ্চিত করেছে, নিজের ছোট্ট শহরে কিসলিনস্কিতে সমাহিত করা হয়েছে।

