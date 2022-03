ইইউ পার্লামেন্টে আবেগঘন দৃশ্য, দাঁড়িয়ে অভিবাদন জেলেনস্কিকে

ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমিরি জেলেনস্কি ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ)-এর পার্লামেন্টে আবেগপূর্ণ বক্তব্য দেওয়ার আগে ও পরে দীর্ঘ দাঁড়ানো অভিবাদন পেয়েছেন। জরুরি অধিবেশনে তিনি ইইউ’র প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন, ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণ চলমান থাকা অবস্থায় প্রমাণ করুন আপনারা আমাদের সঙ্গে আছেন। মার্কিন সামিয়কী নিউজউইক এখবর জানিয়েছে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নে অবিলম্বে ইউক্রেনকে অন্তর্ভূক্ত করতে জেলেনস্কি দাবি জানানোর পর মঙ্গলবার এই জরুরি অধিবেশন ডাকা হয়। ভিডিও লিংকে পার্লামেন্টে ভাষণ দেন তিনি। বলেন, ইউক্রেন ইউরোপের সম সদস্য হতে লড়াই করছে।

জেলেনস্কি ভাষণের শুরুতে জানান, একতা দেখে তিনি অভিভূত। এর আগে স্ট্যান্ডউইথইউক্রেন হ্যাশট্যাগ ও ইউক্রেনের পতাকাযুক্ত টি-শার্ট পরা আইনপ্রণেতারা তাকে দাঁড়িয়ে অভিবাদন জানান।

ইউক্রেনীয় প্রেসিডেন্ট বলেন, আজ যা দেখছি তাতে আমি ভীষণ খুশি। আমরা সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়েছি বলে আমি খুশি। কিন্তু এই একতা এমন মূল্য দিয়ে হোক তা চাইনি আমি। হাজারো মানুষ নিহত, দুটি বিপ্লব, একটি যুদ্ধ এবং রুশ সেনাবাহিনীর পাঁচদিন ধরে পূর্ণ মাত্রার অভিযান।

জেলেনস্কি ইউক্রেনীয় ভাষায় ভাষণ দেন। ইংরেজিতে ভাষান্তর করা দোভাষী এক পর্যায়ে আবেগআপ্লুত হয়ে পড়েন যখন তিনি বলেন, ইউক্রেনীয়রা আমাদের স্বাধীনতা, আমাদের অধিাকর এবং আমাদের বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করছে।

The elected representatives of 27 EU countries applaud Zelensky (video link)



I reported from this place for 30 years and never saw it speak with one, very loud voice like this before. Putin has done what no one else achieved - brought the whole of our continent together, united pic.twitter.com/01X4xCBExs