মার্কিন বিমানে চীনা পতাকা লাগিয়ে রাশিয়ায় বোমা ফেলার পরামর্শ ট্রাম্পের

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত নিজেদের বিমানে চীনের পতাকা লাগিয়ে রাশিয়ায় বোমা ফেলা। রিপাবলিকান ন্যাশনাল কমিটির দাতাদের উদ্দেশে বক্তব্য দিতে গিয়ে ট্রাম্প বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত এই কাজে নিজেদের এফ-২২ প্লেন ব্যবহার করা।

ট্রাম্প আরও বলেন, ‘এতে আমরা বলতে পারবো, চীন করেছে এটা, আমরা করিনি, আর তারা পরস্পর যুদ্ধ করবে আর আমরা পেছনে বসে থাকবো আর দেখবো।’

ট্রাম্পের এই মন্তব্যের পর সমবেত দাতারা হেসে ওঠেন বলে জানিয়েছে মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য ওয়াশিংটন পোস্ট। এক্ষেত্রে ট্রাম্পের বক্তব্যের একটি রেকর্ডিংয়ের কথা উল্লেখ করেছে সংবাদমাধ্যমটি।

সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই মন্তব্য অনলাইনে ব্যাপক উপহাসের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। কেউ কেউ আবার ফটোশপ ব্যবহার করে চীনের পতাকা লাগালে মার্কিন প্লেন দেখতে কেমন হবে তাও দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

I tried to figure out what Trump’s plan would look like exactly and this is what I came up with pic.twitter.com/npngIwIDUR