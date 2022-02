একে-৪৭ হাতে কিয়েভের রাস্তায় ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট

ইউক্রেনের সাবেক প্রেসিডেন্ট পেট্রো পোরোশেঙ্কো একে-৪৭ রাইফেল হাতে নিয়ে কিয়েভ রক্ষায় রুশ সেনাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের অঙ্গীকারের কথা জানিয়েছেন। মার্কিন সংবাদমাধ্যমকে কিয়েভের একটি রাস্তায় সাক্ষাৎকার দেওয়ার সময় রাইফেলটি তিনি হাতে তুলে নেন।

তিনি জানান, রাশিয়ার সেনারা কিয়েভ দখল করতে চাইলে রাস্তায় নেমে তিনি যুদ্ধ করবেন। তার গ্রুপের কাছে থাকা অস্ত্র দেখিয়ে জানান, রাশিয়ার সেনাবাহিনীর কাছ থেকে রাজধানী রক্ষায় তারা প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

সাক্ষাৎকারে পোরোশেঙ্কো রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, রুশ নেতা পাগল ও শয়তান।

সাবেক প্রেসিডেন্ট বলেন, পুতিন পাগল, শয়তান। এ কারণেই তিনি ইউক্রেনীয়দের হত্যার জন্য আসছেন। আমি শুধু ঘোষণা করতে চাই, ইউরোপীয় ইউনিয়নে ইউক্রেনের যুক্ত হওয়া ঠেকাতে পারবেন না পুতিন। এজন্যই আজ আমাদের ইউক্রেনকে রক্ষা করতে হবে।

২০১৪ থেকে ২০১৯ পর্যন্ত ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করা পোরোশেঙ্কো দাবি করেছেন, হামলার প্রথম দিন রাশিয়ার প্রায় ৮০০ সেনা নিহত হয়েছে।

Former Ukrainian president Petro @poroshenko shows @JohnBerman the arms his group is carrying, including a short Kalashnikov and two machine guns, noting they don't have a tank or anything more since they just started this patrol a few days ago pic.twitter.com/03hUysku89